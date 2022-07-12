الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تخصيص 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال صندوق خاص، تم الاتفاق من خلاله بالفعل على تخصيص ملياري يورو لتسليح نظام كييف.

ووفق ما ذكره ستيفانو سانينو، الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مشترك للجان الدفاع والسياسة الخارجية مع نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نناقش الآن إمكانية الحصول على شريحة خامسة بمبلغ 500 مليون يورو".

وأشار سانينو إلى أنه لأول مرة يتم تمويل شحنات الأسلحة الفتاكة من خلال هذا الصندوق.

في نهاية يونيو، أفاد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الأمنية جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يناقشوا الشريحة الخامسة من تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لأنه، على حد قوله، كان هناك أموال كافية في ذلك الوقت.

وخصص الاتحاد الأوروبي بالفعل 500 مليون يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا أربع مرات. وبلغ المبلغ الإجمالي لتمويل شراء الأسلحة 2 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي