بايدن يوقع على مرسوم حول تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

جاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات... لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.

المصدر: RT