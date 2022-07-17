سيناتور روسي ردا على بوريل: انتظروا تأثير العقوبات ونحن سننتظر الشتاء

أكد أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أنه فيما ينتظر أصحاب العقوبات تأثيرها على روسيا، فإن موسكو ستنتظر الشتاء لترى آثار هذه العقوبات على من فرضوها.

وقال السيناتور على قناته في "تيليغرام": "ينصح بوريل بانتظار تأثير العقوبات على روسيا، دعوهم ينتظرون، وسننتظر الشتاء فقط".

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.

المصدر: نوفوستي