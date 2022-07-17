بوريل يطالب الشعوب الأوروبية بـ"صبر استراتيجي" في ظل العقوبات ضد روسيا

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.

وقال بوريل: "العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيزداد تأثيرها على الاقتصاد الروسي. نحن بحاجة إلى صبر استراتيجي حتى توقف روسيا عدوانها وتحصل أوكرانيا على إمكانيات استعادة سيادتها الكاملة".

وأكد أن نجاح روسيا في عمليتها العسكرية سيعني "تدمير الديمقراطية الغربية وأساس النظام الدولي القائم".

المصدر: RT