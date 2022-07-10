لوغانسك تعلن تحرير منطقة غريغوروفكا

أعلن سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك أن قوات الجمهورية مدعومة بالجيش الروسي تواصل عملية تحرير سيفرسك، حيث تم السيطرة على منطقة غريغوروفكا.

وقال ميروشينك في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الوحدات الموحدة لقوات التحالف تواصل التحرك نحو سيفرسك، وتم السيطرة على غريغوروفكا اليوم".

مشيرا إلى أن قوات لوغانسك شنت الهجوم من الشمال.

وتابع: "الواضح للجميع أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في سيفرسك لن تكون قادرة على صد هجوم قواتنا لفترة طويلة، لأن بعض الوحدات تغادر المدينة سرا".

المصدر: "أنترفاكس"