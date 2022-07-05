مسؤول أوكراني يكشف عن حالات بيع المساعدات الغربية

أعلن مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك عن تسجيل عدد من حالات بيع المساعدات العسكرية والإنسانية التي تحصل عليها أوكرانيا من الدول الغربية.

وقال ميلنيك في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، إنه "حتى البضائع المخصصة للجيش يتم بيعها مقابل المال. وسجلنا عددا من الوقائع في هذا الصدد".

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وأضاف أنه "يجب وضع آليات دقيقة للرقابة على وصول وتوزيع واستخدام المساعدات التي يمنحها لنا اليوم شركاؤنا الغربيون".

وأشار إلى أن مكتبه فتح نحو 10 قضايا جنائية بهذا الخصوص، لكن ذلك ليس العدد النهائي للانتهاكات، حيث تسجلها أجهزة أمنية أخرى أيضا.

وكانت النيابة العامة الأوكرانية قد أشارت في وقت سابق إلى مخالفات وانتهاكات متعلقة بالمساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب.

المصدر: تاس