علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك، حول بيع المساعدات الإنسانية والمعونات العسكرية الغربية في بلاده.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على تطبيق تيليغرام: "عندما أتحدث عن حقيقة أن الأسلحة والمرتزقة الغربيين الذين يأتون إلى أوكرانيا سيصبحون جزءا من السوق السوداء للاتحاد الأوروبي، فإن نظام كييف يدخل في حالة هستيرية. أتساءل ماذا سيفعلون مع فاديم ميلنيك، أسيطلقون النار عليه في الفناء، مثل المفاوض الأوكراني دينيس كيرييف؟".

وقال ميلنيك في وقت سابق، إنه حتى المعونات العسكرية القادمة من الدول الغربية "تباع مقابل المال"، وأن أجهزة الأمن الأوكرانية تكتشف مثل هذه الحالات.

وفي أوائل مارس، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الأوكرانية عن مقتل دينيس كيرييف أحد أعضاء وفد كييف المفاوض مع موسكو، الذي شارك في الجولة الأولى من المفاوضات، على يد جهاز الأمن الأوكراني.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتله.