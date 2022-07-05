الاحتفالات بعيد الاستقلال تتحول إلى حالة ذعر في فيلادلفيا الأمريكية (فيديو)

أصيب شرطيان بإطلاق نار تعرضا له بالقرب من متنزه مزدحم بآلاف المحتفلين بـ"عيد الاستقلال" في مدينة فيلادليفيا بشمال شرق الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين.

وشوهد المئات يهربون ركضا من مكان الحادث في حالة هلع شديد، بينما كانت الألعاب النارية تضيء السماء خلال الاحتفالات.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار حدث بالقرب من متحف فيلادلفيا للفنون في اليوم الأخير من حفل "واوا ويلكوم أميركا" بينما كانت حشود من الناس تشاهد عرضا للألعاب النارية عقب حفل موسيقي في المتنزه.

In the middle of an interview with teenagers, NBC10's @LeahUko's cameraman captures the chaos as people rush from the scene of shooting near Eakins Oval as fireworks explode overhead. Here's the latest. https://t.co/L0sUQS1E7gpic.twitter.com/NKRYHgvrjg — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 5, 2022

وقال بعض شهود العيان لوسائل إعلام أمريكية إن الشرطة طلبت منهم الركض بعيدا عن مكان الحادث.

Scene from Ben Franklin Parkway in Philadelphia tonight, the most accurate picture of America these days, people running from a mass shooter while fireworks celebrating the country are going off in the background #philly#benfranklinparkway

pic.twitter.com/FFpmd54dgv — Chef Greg León (@ChefGLeon1) July 5, 2022

إقرأ المزيد

ولا يزال البحث عن مطلق النار مستمرا، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلنت شرطة شيكاغو، الثلاثاء، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار وقع أيضا أثناء احتفالات الرابع من يوليو وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 36.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية