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الاحتفالات بعيد الاستقلال تتحول إلى حالة ذعر في فيلادلفيا الأمريكية (فيديو)

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الاحتفالات بعيد الاستقلال تتحول إلى حالة ذعر في فيلادلفيا الأمريكية (فيديو)
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أصيب شرطيان بإطلاق نار تعرضا له بالقرب من متنزه مزدحم بآلاف المحتفلين بـ"عيد الاستقلال" في مدينة فيلادليفيا بشمال شرق الولايات المتحدة مساء أمس الاثنين.

وشوهد المئات يهربون ركضا من مكان الحادث في حالة هلع شديد، بينما كانت الألعاب النارية تضيء السماء خلال الاحتفالات.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار حدث بالقرب من متحف فيلادلفيا للفنون في اليوم الأخير من حفل "واوا ويلكوم أميركا" بينما كانت حشود من الناس تشاهد عرضا للألعاب النارية عقب حفل موسيقي في المتنزه.

وقال بعض شهود العيان لوسائل إعلام أمريكية إن الشرطة طلبت منهم الركض بعيدا عن مكان الحادث.

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توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال
توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال

ولا يزال البحث عن مطلق النار مستمرا، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعلنت شرطة شيكاغو، الثلاثاء، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار وقع أيضا أثناء احتفالات الرابع من يوليو وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 36.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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