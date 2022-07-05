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توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار العالم

توقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال
AP Nam Y. Huh
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أفادت صحيفة "شيكاغو صن-تايمز" أن الشرطة الأمريكية أوقفت مساء الإثنين شاباً يشتبه بأنّه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك قرب شيكاغو، في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحاً على الأقل.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث (22 عاماً) "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.

المصدر: أ ف ب

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