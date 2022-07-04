حكومة منطقة خيرسون تباشر مهامها

أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، كيريل ستريموسوف، أن حكومة خيرسون ستبدأ عملها اعتبارا من الثلاثاء الموافق للـ5 من يوليو الجاري.

وقال: "الحكومة ستباشر مهامها اعتبارا من الثلاثاء الخامس من يوليو الجاري".

وأضاف: "الإدارة العسكرية المدنية باقية، نحن نعمل على تنظيم كل القضايا.. كل شيء يتم تنظيمه فقط، ونريد أن نؤكد أنه يتم تشكيل الحكومة هنا على قدم وساق".

وأشار إلى أن "سلطات منطقة خيرسون تعمل على صياغة نظام إدارة يستوحى من الكيانات الفدرالية الروسية".

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سلدو في وقت سابق، عن تشكيل حكومة كاملة في المنطقة، كما تم تعيين النائب الأول لرئيس حكومة مقاطعة كالينينغراد الروسية سيرغي إليسيف، رئيسا لحكومة خيرسون.

المصدر: RT