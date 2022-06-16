ستريمووسوف: الأطفال المولودون في خيرسون بعد 24 فبراير سينالون الجنسية الروسية

قال كيريل ستريمووسوف نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة خيرسون، إن الأطفال المولودين في هذه المقاطعة بعد 24 فبراير، وكذلك الأطفال اليتامى، سينالون الجنسية الروسية تلقائيا.

وأضاف ستريمووسوف، في حديث لوكالة "نوفوستي": "الأطفال الذين ولدوا بعد 24 فبراير في منطقة خيرسون سيحصلون تلقائيا على جنسية روسيا الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا تسجيل الأيتام كمواطنين روس".

يوم أمس صرح ستريمووسوف، بأن هناك "طلبا كبيرا" على جوازات السفر الروسية في المنطقة. ووفقا له، تم تقديم أكثر من عشرة آلاف طلب للحصول على الجنسية الروسية.

وكان كيريل ستريمووسوف، قد شدد قبل عدة أيام على أنه تجري في المنطقة عملية واضحة للانضمام إلى روسيا، مضيفا أن المنطقة لن تعود إلى أوكرانيا أبدا.

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خلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وساحل آزوف من مقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا. وتم في تلك المناطق، تشكيل إدارات مدنية - عسكرية جديدة، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث هناك، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي