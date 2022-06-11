رئيس إدارة خيرسون: منح أول جوازات روسية حدث تاريخي

وصف رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، مراسم منح أول جوازات سفر روسية في المنطقة بالحدث التاريخي.

إقرأ المزيد

وجرت في مدينة خيرسون، اليوم السبت، مراسم منح أول 23 جوازا روسيا لسكان المنطقة. وكان من بين الحاصلين على الجوازات الروسية رئيس الإدارة فلاديمير سالدو نفسه.

وقال سالدو: "إنه بالنسبة لي لحظة تاريخية حقا. كنت أعتقد دائما أننا دولة واحدة وشعب واحد".

وأضاف أن الأحداث التي كانت تقع في أوكرانيا في السنوات الأخيرة، "كانت مصنوعة بشكل اصطناعي" بهدف التسبب في الخلافات بين شعوب البلدين. وتابع: "يبدو أن القدر لم يرغب في أن يتحقق ذلك حتى النهاية. وخير دليل على ذلك هو كل تلك الأحداث التي تقع حاليا. بالنسبة لنا إنه تاريخ جديد وحياة جديدة".

المصدر: نوفوستي