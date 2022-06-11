إدارة منطقة خيرسون: لن نعود إلى أوكرانيا

صرح نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأنه تجري في المنطقة عملية واضحة للانضمام إلى روسيا، مضيفا أن المنطقة لن تعود إلى أوكرانيا أبدا.

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وقال ستريمووسوف في خطاب مصور نشر في صفحته على "تلغرام": "تتم حاليا عملية الانضمام الواضحة إلى روسيا. لن نعود أبداء إلى تلك أوكرانيا، التي كان يترأسها ويضمن كل الحقوق وحقوق الإنسان فيها الخونة الأوكرانيون مثل زيلينسكي وبوروشينكو وغيرهم من الذين سلبوا بلادنا".

ووضعت القوات المسلحة الروسية أثناء إجراء العملية الروسية الخاصة في أوكرانية، سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه إلى جانب بحر آزوف في جنوب أوكرانيا. وتم في المناطق المحررة إنشاء إدارات مدنية عسكرية، وبدأ بث القنوات والإذاعات الروسية، كما تتم استعادة الاتصالات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وقد أعلنت هاتان المنطقتان نيتهما للانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي