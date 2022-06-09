رئيس إدارة خيرسون: سكاننا يميلون للانضمام إلى روسيا

صرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن معظم سكان المنطقة، وفق نتائج استطلاعات الرأي العام، جاهزون للانضمام إلى روسيا.

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وقال سالدو لقناة "روسيا-24"، اليوم الخميس: "انطلاقا من الشهادات التي ينشرها علماء الاجتماع، ونراه أيضا، فإن غالبية سكان منطقة خيرسون يميلون إلى أن يكونوا جزءا من روسيا ويتم تسميتهم، كما كان في الأصل بدءا من مرسوم الإمبراطورية يكاتيرينا الثانية بشأن تأسيس مدينة خيرسون والمحافظة - التي ستسمى منطقة خيرسون".

وأضاف أنه تتم حاليا المشاورات مع القانونيين وممثلي الهيئات الروسية بهذا الشأن.

وأوضح: "سيحدث كل شيء في شكل تنظيمي قانوني صحيح تماما. لن نتكلم عن الموعد (لإجراء الاستفتاء)، لكننا نستعد لهذا الحدث".

ودقق: "حول الاستفتاء نفسه وفي أي شكل سيتم إجراؤه وما هي الأسئلة التي سيتم طرحها عليه... لذلك يجب إعداد جميع الوثائق حتى يتمكن الناس من الإجابة بشكل صحيح على السؤال حول رغبتهم، وكيف يرون أنفسهم وأين يريدون العيش وفي أي إطار قانوني. لذلك فإن التحضير لهذا الحدث هو طريقة جادة للغاية".

وفي سياق متصل أفاد رئيس الإدارة بأن سلطات منطقته تعد أكثر من 100 طلب يقدمها سكان المنطقة للحصول على الجوازات الروسية. وقال: "تم افتتاح أول مركز إداري في خيرسون.... هناك متخصصون يعملون في قسم الشؤون الداخلية ويقبلون وثائق للحصول على الجنسية الروسية والتحضير لإصدار جوازات السفر... في يوم واحد يمكنهم قبول ومعالجة ما يزيد قليلا عن 100 طلب.

وأكد سالدو أن المتخصصين أعدوا حتى الآن إجماليا حوالي 500 طلب للحصول على الجنسية الروسية، وأن قدرة المراكز المحلية لمعالجة الوثائق ستزداد قريبا.

المصدر: تاس