تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.07.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها
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