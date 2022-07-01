كييف تنأى بنفسها عن تمجيد سفير أوكرانيا للمتعاونين مع النازية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنها تعتبر كلام سفير البلاد لدى ألمانيا أندريه ميلنيك عن عميل النازية الألمانية ستيبان بانديرا، رأيا شخصيا لا يعكس موقف وزارة الخارجية.

وأضافت الوزارة في تعليقها: "نحن على ثقة من أن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا في ذروتها في الوقت الحالي ... إن كلمات سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، التي أعرب عنها في مقابلة مع صحفي ألماني، هي رأيه الشخصي ولا تعكس موقف وزارة الخارجية الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أجرى ميلنيك مقابلة مع المدون والصحفي الألماني ثيلو جونغ، نفى فيها علاقات بانديرا بألمانيا النازية وبرر عمليات "القتل الجماعي" للبولنديين على أيدي القوميين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية، بأنها مجرد جرائم قتل وفظائع، وهي كثيرا ما كانت تحدث في ذلك الوقت.

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ويشار إلى أن ستيبان بانديرا، كان يتزعم "منظمة القوميين الأوكرانيين"، وهو أحد المبادرين الرئيسيين لإنشاء الجناح القتالي "جيش التمرد الأوكراني"، والذي تم إعلان هدفه النضال من أجل استقلال أوكرانيا. وارتكبت منظماته العديد من الجرائم، بما في ذلك مذبحة فولين، والتي تم فيها بشكل كامل القضاء على سكان مدينة فولين البولنديين في عام 1943. كما قاموا بوحشية بقتل آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع القوميين.

المصدر: نوفوستي