لأول مرة منذ 8 سنوات الحافلات تباشر بنقل الركاب بين القرم وخيرسون

عادت إلى العمل، لأول مرة منذ 8 سنوات، حافلات نقل الركاب بين مدن القرم من جهة، وخيرسون وميليتوبول وبيرديانسك من جهة أخرى.

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأن أول رحلة انطلقت من سيمفيروبول إلى خيرسون.

وقال نيكولاي لوكاشينكو، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية القرم، للصحفيين في محطة للحافلات في سيمفيروبول: "هذا حدث تاريخي. لأول مرة منذ 8 سنوات، لدينا أول حافلة إلى خيرسون. تم بيع جميع التذاكر".

في وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أن الباصات ستنفذ رحلات يومية متعددة بين سيمفيروبول وخيرسون، وكذلك بين سيمفيروبول وميليتوبول وبين سيمفيروبول وبيرديانسك. وستنقل الحافلات الركاب إلى الحدود بين شبه الجزيرة ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وبعد إنجاز المعاملات اللازمة على الحدود سيركبون في الحافلات المحلية للتوجه إلى النقاط المطلوبة.

ومن الممكن شراء التذاكر في شبه جزيرة القرم بالروبل، وفي الأراضي المحررة - بالروبل والهريفنيا.

سيتم ضمان سلامة وأمن النقل من جانب عناصر الحرس الوطني الروسي.

المصدر: نوفوستي