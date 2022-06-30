الكرملين يشير لطرق بديلة لتفادي انخفاض عائدات روسيا على خلفية العقوبات

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى خطر أن تؤدي العقوبات الغربية إلى تقليص عائدات النفط الروسي، لافتا إلى وجود طرق بديلة لتفادي ذلك.

وقال بيسكوف: "المخاطر قائمة بالتأكيد... قال بايدن إن بإمكانهم منع التأمين على ناقلات النفط، بالنسبة لبعض المشترين، وهذا سيؤدي إلى مشاكل إضافية، ولكن بالنسبة للمشترين الآخرين المشاكل أقل، وستستمر إعادة توجيه طرق نقل النفط، وهذا يعني، على أي حال، أن سوق النفط متنوع تماما، وإذا تم حظر أحد الاتجاهات لسبب ما، يتم نقل النفط في اتجاه آخر".

وأشار إلى أنه لا يوجد فائض كبير من النفط في السوق، وهذا منتج ضروري وستستمر الحاجة إليه.

وعلى صعيد آخر، صرح بيسكوف بأن القرار الذي اتخذته دول الناتو لزيادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لأوكرانيا لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع.

المصدر : تاس