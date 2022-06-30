دونيتسك: أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب غير قابلة للنقاش الآن
Legion-Media SOPA Images Limited/Alamy Live News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tc2r
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه لا يدور أي حديث عن إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا في صفوف قوات كييف وأسروا في دونباس.
وقال بوشيلين في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد إنه "في المرحلة الحالية هذه المسألة لا تناقش".
يذكر أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية أصدرت في يونيو الجاري أحكاما بالإعدام بحق اثنين من المواطنين البريطانيين، ومواطن مغربي تم أسرهم في منطقة دونباس.
وأعلنت قوات دونيتسك إلقاء القبض على عدد من المرتزقة الآخرين، بينهم مواطنون أمريكيون.
المصدر: نوفوستي