أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، أن سلطات كييف حاولت بالخداع والضغط النفسي إجبار أسرى الجمهورية المدنيين لديها على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وقالت، إنه "خلال تبادل الأسرى الأخير بين روسيا وأوكرانيا، تم إطلاق سراح 47 مواطنا من أبناء جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "عمليا تم إقناع الجميع بالاعتراف بالذنب من أجل إدانتهم لاحقا، وأخبروهم إنه إذا اعترفت بالذنب، فسيتم تبادلك، وإذا لم يحدث هذا، فلن يدرج اسمك على قائمة المسموح لهم بالتبادل".

وجرى تبادل أسرى الحرب من 144 إلى 144 أمس الأربعاء، بناء على تعليمات مباشرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين.

من جهته، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، وتلقي دونيتسك 144 جنديا، ونقل ذات العدد إلى أوكرانيا.

وكتب بوشيلين على قناته في "تيليغرام": "اليوم، يعود إلى الوطن 144 مقاتلا من جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا، كان قد أسرهم العدو".

وأضاف أن "معظم الأشخاص الذين تنقلهم كييف مصابون ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

وشدد على أن "مهمتنا الأساسية هي إنقاذ المقاتلين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: "نوفوستي"