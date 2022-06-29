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دونيتسك تعلن عن إجراء عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا

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دونيتسك تعلن عن إجراء عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا
Globallookpress Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، وتلقي دونيتسك 144 جنديا، ونقل نفس العدد إلى أوكرانيا.

وكتب بوشيلين على قناته في "تيليغرام": "اليوم، يعود إلى الوطن 144 مقاتلا من جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا كان قد أسرهم العدو".

وأضاف أن معظم الأشخاص الذين تنقلهم كييف مصابون ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وشدد على أن "مهمتنا الأساسية هي إنقاذ المقاتلين الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: نوفوستي

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