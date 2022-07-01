نائبة بالكونغرس: أوكرانيا هي العراق الجديد بغلاف الناتو مع هدية نووية بداخلها

قالت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، إنه يجب على واشنطن والناتو وقف تصعيد التوتر في أوكرانيا من أجل تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها للعالم بأسره.

وذكرت في تغريدة على صفحتها في تويتر، أن الشعب الأمريكي لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، لكن حلف شمال الأطلسي وإدارة الرئيس جو بايدن يحاولان بكل وسيلة ممكنة جر البلاد إلى المواجهة.

Ukraine is the MIC’s new Iraq wrapped up with a pretty little NATO bow, with a nuclear present inside.



A unwanted gift that will keep giving for far too long. — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 30, 2022

وشددت البرلمانية الأمريكية، على أنه "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب".

With the US leading NATO in the proxy war with Russia, on the uninterested American taxpayers dime, has anyone even thought to ask who or what kind of regime would replace Putin if they succeed? — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 30, 2022

وتابعت غرين: "التصعيد بشأن أوكرانيا، وهي دولة غير عضو في الحلف، يحمل في طياته خطر التحول إلى حرب نووية، وهي لعبة قوة تعرض العالم بأسره للخطر. يجب علينا الانسحاب من الناتو".

إقرأ المزيد

وقالت: "أوكرانيا، هي بمثابة العراق الجديد بالنسبة لشركات الصناعات العسكرية، المغلفة في غلاف جميل للناتو مع هدية نووية بداخلها".

المصدر: نوفوستي