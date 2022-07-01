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نائبة بالكونغرس: أوكرانيا هي العراق الجديد بغلاف الناتو مع هدية نووية بداخلها

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نائبة بالكونغرس: أوكرانيا هي العراق الجديد بغلاف الناتو مع هدية نووية بداخلها
AP
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قالت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، إنه يجب على واشنطن والناتو وقف تصعيد التوتر في أوكرانيا من أجل تجنب عواقب لا يمكن إصلاحها للعالم بأسره.

وذكرت في تغريدة على صفحتها في تويتر، أن الشعب الأمريكي لا يريد صراعا عسكريا مع روسيا، لكن حلف شمال الأطلسي وإدارة الرئيس جو بايدن يحاولان بكل وسيلة ممكنة جر البلاد إلى المواجهة.

وشددت البرلمانية الأمريكية، على أنه "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب".

وتابعت غرين: "التصعيد بشأن أوكرانيا، وهي دولة غير عضو في الحلف، يحمل في طياته خطر التحول إلى حرب نووية، وهي لعبة قوة تعرض العالم بأسره للخطر. يجب علينا الانسحاب من الناتو".

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وقالت: "أوكرانيا، هي بمثابة العراق الجديد بالنسبة لشركات الصناعات العسكرية، المغلفة في غلاف جميل للناتو مع هدية نووية بداخلها".

المصدر: نوفوستي

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