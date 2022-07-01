مجلة: ألمانيا طالبت ليتوانيا برفع الحظر المفروض على الترانزيت إلى كالينينغراد

قال موقع مجلة شبيغل على الإنترنت، إن الحكومة الألمانية غاضبة من تصرفات ليتوانيا فيما يتعلق بالترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، وتصر على رفع الحظر المذكور.

وأضاف: "برلين لا تشارك الليتوانيين رأيهم بأن ترانزيت البضائع الخاضعة للعقوبات إلى كالينينغراد، لا يجب أن يتم عبر أراضي الاتحاد الأوروبي. وتشدد برلين على أن الحديث يجري عن عملية النقل من روسيا إلى روسيا، وهذا مسموح به".

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في 18 يونيو، أعلنت ليتوانيا أنها أوقفت نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من المناطق الروسية إلى منطقة كالينينغراد. وفي 21 يونيو، شملت القيود أيضا النقل بالشاحنات. وصرحت وزارة الخارجية الروسية والكرملين بأن تصرفات ليتوانيا غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية.

من جانبها تؤكد ليتوانيا أنها لم تفرض أي قيود أحادية أو إضافية، ولكنها فقط "تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي