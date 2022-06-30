لوكاشينكو: مينسك وموسكو تستطيعان بكل هدوء توفير الإمدادات لكالينينغراد

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يتوفر لدى مينسك وموسكو القدر الكافي من القوة والوسائل لتوصيل البضائع اللازمة إلى كالينينغراد بدون أي توتر أو خوض أي حروب.

وأضاف لوكاشينكو في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لقد أعلنوا فعلا حربا اقتصادية. ما يعني إغلاق الترانزيت؟ .. يصرخ الجميع بخصوص ممر سوالسكي. نحن لا نتحدث عنه معكم، أما هم فيواصلون الصراخ. هل يلمحون؟ لدينا مع روسيا ما يكفي من القوة والوسائل التي تسمح بنقل البضائع إلى كالينينغراد دون أي حروب وتوترات".

وانتقد الرئيس البيلاروسي سياسة السلطات الليتوانية، مشيرا إلى حماسها المفرط في فرض القيود على روسيا وبيلاروس.

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وقال: "لقد ذكرت مثالا عن ذلك مع ليتوانيا التي تلقي كل المسؤولية على الاتحاد الأوروبي وتقول: لقد اتخذ القرار من جانب الاتحاد الأوربي وليس من جانبنا. ولكن في الاتحاد الأوربي تتخذ كل القرارات بالإجماع، وإذا رأيتم أنها تضر بليتوانيا أو يمكن أن تضرها - فلا تصوتوا لصالحه، ولن يتم اتخاذ القرار، أو سيتم اتخاذه مع بعض الاستثناءات. ولكن ليتوانيا تحاول الركض أمام القاطرة وهي تصرخ دائما: هيا لنلحق الضرر بهم وحتى لو كان ذلك على حساب مصالحها. هذا ليس مفاجئا بالنسبة لي، فأنا أرى من يروج لمثل هذه الأشياء هناك".

المصدر: نوفوستي