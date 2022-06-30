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زيلينسكي: انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى لا يضمن أمن أوكرانيا

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زيلينسكي: انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى لا يضمن أمن أوكرانيا
Globallookpress Ukrainian Military
جزيرة زمييني الأوكرانية
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة زمييني "الأفعى" الأوكرانية في البحر الأسود، لا يضمن أمن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان له يوم الخميس، إن "جزيرة زمييني نقطة استراتيجية، وهذا يغير الوضع الاستراتيجي في البحر الأسود بشكل كبير".

وأضاف: "لكن ذلك لا يضمن الأمن"، ولم يستبعد عودة القوات الروسية إلى الجزيرة، لكنه أعرب عن نجاحات أخرى للقوات الأوكرانية.

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واعترف زيلينسكي بأن "الوضع في دونباس لا يزال صعبا للغاية".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس 30 يونيو عن انسحاب القوات الروسية من جزيرة زمييني التي سيطرت عليها منذ 24 فبراير، أول أيام العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت روسيا إن الانسحاب من زمييني "بادرة حسن نية" لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

المصدر: تاس

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