أعلن نائب مجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيرنياك، أن جزيرة "الأفعى" زمييني في البحر الأسود لا تزال تحت سيطرة الأسطول والقوات الفضائية الجوية الروسية.

جاء ذلك في تصريحات النائب لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، والتي تأتي بعد سحب روسيا لقواتها من الجزيرة كبادرة حسن نية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أنها تؤكد بذلك أن روسيا لا تتدخل في جهود هيئة الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية.

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وكان نائب رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أليكسي غروموف، قد صرح في وقت لاحق بأن كييف تنوي السيطرة على الجزيرة.

إلا أن تشيرنياك قال: "لقد قامت قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحرير جزيرة الأفعى من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وصدت عدة هجمات، ومحاولات إنزال من جانب القوات الأوكرانية، وأسقطت عددا كبيرا من الطائرات والمسيرات، حتى أصبحت الجزيرة تحت سيطرة صواريخنا وأسطولنا وقواتنا المحمولة جوا".

وبحسبه، وبعد نقل الأسلحة والمدفعية الصاروخية من الدول الغربية إلى أوكرانيا، ومن أجل إنقاذ أرواح العسكريين، تم تنفيذ عملية ناجحة للانسحاب من الجزيرة، مشددا على أن "التكتيكات في سياق الأعمال العدائية يمكن أن تكون مختلفة، إلا أن روسيا دائما ما تفكر، أولا وقبل كل شيء، في إنقاذ أرواح مقاتليها".

وأضاف تشيرنياك: "الآن لم يعد من حق أي أحد في العالم أن يتهم روسيا بخلق أزمة جوع مصطنعة، بزعم منع خروج السفن من الموانئ الأوكرانية وتشكيل تهديد لها".

المصدر: نوفوستي