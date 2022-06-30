انفجار في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

أعلن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون التي حررها الجيش الروسي من قوات كييف، أن عبوة ناسفة انفجرت الخميس بالقرب من مركز توقيف في مدينة خيرسون.

وأشار إلى أنه "تم تعليق العبوة على سياج حديقة على الجانب الآخر من الشارع الذي يقع فيه مركز التوقيف".

وأضاف أنه "نتيجة للانفجار، حدثت أضرار مادية طفيفة في المنطقة، ولم يقع ضحايا".

وهدد رئيس المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف الاثنين الماضي، بـ"شن هجمات تخريبية وإرهابية على أراضي روسيا".

وقال في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن "نشاط حرب العصابات في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا يتصاعد"، مشيرا إلى "تفجير سيارة مفخخة في خيرسون، ومقتل مسؤول في الإدارة العسكرية المدنية هناك".

وأضاف أن "مثل هذه الهجمات وأعمال التخريب تحدث في كل مكان، وقد نفّذت وستنفّذ في روسيا وأماكن أخرى كثيرة".

ورفض بودانوف توضيح "ما إذا كانت السلطات الأوكرانية تقف وراء هذه الأحداث".

المصدر: "نوفوستي"