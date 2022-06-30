واشنطن تجمد أصول صندوق ائتماني بمليار دولار بدعوى أن سيناتورا روسيّا يمتلك حصة فيها

جمدت السلطات الأمريكية أصول صندوق ائتماني في ولاية ديلاوير قيمتها مليار دولار، بدعوى أن السيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع لعقوبات واشنطن، له حصة فيها.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس بأنه: "اليوم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه أرسل إشعارا بتجميد ممتلكات صندوق هيريتاج تراست.. حيث يمتلك الأوليغارش الروسي سليمان كريموف حصة".

وأضاف البيان أنه "اعتبارا من 30 يونيو 2022، يمتلك صندوق هيريتاج تراست أصولا تزيد قيمتها على مليار دولار. وسيضمن هذا الإجراء أن تظل هذه الأموال محجوبة وغير قابلة لوصول كريموف إليها".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن أكثر من 330 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي والمواطنين الروس الخاضعين للعقوبات تم تجميدها أو حجبها خلال 100 يوم.

المصدر: تاس + RT