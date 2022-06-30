قديروف: الكتائب النازية في ليسيتشانسك بحالة يرثى لها ومحبطة بالكامل

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن قوات كييف النازية في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك والتي تواصل القوات الروسية تطويقها، في حالة يرثى لها ومحبطة بالكامل.

وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: "وفقا لمعلوماتنا الاستخباراتية، فإن الوحدات الأوكرانية النازية المتمركزة في ليسيتشانسك في حالة يرثى لها للغاية. أبلغ عن هذا أخي العزيز، بطل روسيا، القائد زميد تشيلايف".

وأشار إلى أنه في ظل توقع هجوم وشيك من قبل القوات الروسية ولعدم قدرتهم على مغادرة مواقعهم، فإن التشكيلات النازية محبطة تماما، وتتوقع نهايتها الوشيكة".

وتابع: "لذلك، لسنا في عجلة من أمرنا، نحن نعطي الفرصة لكل من لا يريد أن يهاجمنا بالسلاح. سيواجه الباقون هزيمة سريعة وحتمية. بطريقة أو بأخرى، التحرير الكامل لليسيتشانسك من أتباع بانديرا والعصابات القومية مسألة وقت. لا تتوقعوا نتيجة أخرى!".

المصدر: تاس