السفارة الروسية تطالب صوفيا بإلغاء قرار طرد الدبلوماسيين الروس

طالبت السفارة الروسية لدى صوفيا الخارجية البلغارية بإلغاء قرار طرد 70 من الموظفين والدبلوماسيين الروس، معتبرة هذا القرار استفزازا غير مسبوق، يقوّض العلاقات بين بلغاريا وروسيا.

وقالت السفارة الروسية في بيان صدر اليوم الخميس: "إننا نعتبر إعلان 70 من موظفي البعثات الخارجية الروسية الموجودين على أراضي جمهورية بلغاريا أشخاصا غير مرغوب فيهم وأشخاصا غير مقبولين، عملا استفزازيا غير مسبوق ولا أساس له على الإطلاق يقوض أساس علاقاتنا"، مؤكدة أن الجانب الروسي "يرفض تماما هذه الاتهامات".

وحذرت البعثة الدبلوماسية من احتمال حدوث "عواقب وخيمة للغاية على العلاقات بين الدول".

وأعلنت الحكومة البلغارية في وقت سابق، 70 دبلوماسيا روسيا وعاملا في السفارة الروسية وقنصلياتها في بلغاريا أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد، على أساسا مزاعم بتورطهم في أنشطة "تجسس".

المصدر: تاس + RT