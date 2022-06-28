الخارجية الروسية تتعهد بالرد على طرد 70 دبلوماسيا روسيا من بلغاريا
Sputnik Евгений Одиноков
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أكدت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي سيرد على تصرفات بلغاريا التي أعلنت طرد 70 دبلوماسيا روسيا بزعم أنهم متورطون في أنشطة "تجسس".
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الوزارة قولها: "روسيا ستقدم ردا مناسبا".
وأعلن رئيس الوزراء البلغارى كيريل بيتكوف فى وقت سابق اليوم، عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا قيل إنهم متورطين في أنشطة "تجسس". ووفقا لمزاعم بيتكوف، معظم الدبلوماسيين عملوا في الخدمات الخاصة، مستخدمين أنشطتهم الدبلوماسية كغطاء.
المصدر: نوفوستي