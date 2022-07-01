محامو المغربي إبراهيم سعدون يقدمون طعنا في حكم الإعدام

قدم محامو المغربي المدان في جمهورية دونيتسك الشعبية، والمحكوم عليه بالإعدام، طعنا في الحكم الصادر ضده.

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جاء ذلك بحسب ما قالت محاميته، يلينا فيسنينا، التي أكدت تقديم الطلب.

وكان حكم بالإعدام قد صدر ضد ثلاثة مرتزقة أجانب، تم أسرهم في ماريوبول، هم مواطنان بريطانيان، شون بينر، وأيدن آسلين، وكذلك المواطن المغربي، إبراهيم سعدون، حيث اعترف ثلاثتهم بالذنب في المشاركة في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على الحكم في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر آسلين بأنه مذنب بموجب تهمة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية".

ووفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية دونيتسك الشعبية، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر، حيث استأنف دفاع بينر حكمه.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، إن المرتزقة الذين يعملون إلى جانب القوات الأوكرانية لا يعتبرون مقاتلين، وأفضل ما ينتظرهم هو "السجن لمدد طويلة".

المصدر: نوفوستي