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أردوغان: العمل جار في موسكو وأنقرة لتنظيم محادثات مع بوتين

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أردوغان: العمل جار في موسكو وأنقرة لتنظيم محادثات مع بوتين
Sputnik
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة وموسكو تعملان على تنظيم محادثات له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس التركي، للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "يعمل أصدقاؤنا في الوقت الراهن، على تنظيم مفاوضات مع كل من السيد بوتين المحترم ومع زيلينسكي المحترم".

ونوه أردوغان، بأن المحادثات ستتركز على موضوع إعادة تصدير المنتجات الزراعية. وقال: "هناك دول لديها مشاكل، يمكننا المساعدة. تقف 20 سفينة من سفننا في البحر الأسود وهي جاهزة للعمل".

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وتابع الرئيس التركي القول: "بعد رد بوتين وزيلينسكي سنحدد خطواتنا التالية".

المصدر: نوفوستي

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