أردوغان: العمل جار في موسكو وأنقرة لتنظيم محادثات مع بوتين
Sputnik
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة وموسكو تعملان على تنظيم محادثات له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف الرئيس التركي، للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "يعمل أصدقاؤنا في الوقت الراهن، على تنظيم مفاوضات مع كل من السيد بوتين المحترم ومع زيلينسكي المحترم".
ونوه أردوغان، بأن المحادثات ستتركز على موضوع إعادة تصدير المنتجات الزراعية. وقال: "هناك دول لديها مشاكل، يمكننا المساعدة. تقف 20 سفينة من سفننا في البحر الأسود وهي جاهزة للعمل".
وتابع الرئيس التركي القول: "بعد رد بوتين وزيلينسكي سنحدد خطواتنا التالية".
المصدر: نوفوستي