أردوغان: العمل جار في موسكو وأنقرة لتنظيم محادثات مع بوتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة وموسكو تعملان على تنظيم محادثات له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس التركي، للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "يعمل أصدقاؤنا في الوقت الراهن، على تنظيم مفاوضات مع كل من السيد بوتين المحترم ومع زيلينسكي المحترم".

ونوه أردوغان، بأن المحادثات ستتركز على موضوع إعادة تصدير المنتجات الزراعية. وقال: "هناك دول لديها مشاكل، يمكننا المساعدة. تقف 20 سفينة من سفننا في البحر الأسود وهي جاهزة للعمل".

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وتابع الرئيس التركي القول: "بعد رد بوتين وزيلينسكي سنحدد خطواتنا التالية".

المصدر: نوفوستي