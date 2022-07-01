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أستراليا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

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أستراليا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
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أضافت سلطات أستراليا، 16 شخصا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل البطلة الأولمبية ألينا كابايفا، ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.

وتدل معطيات السجل الفيدرالي الأسترالي، على أن العقوبات شملت كذلك وزير البناء إريك فايزولين، ووزير النقل فيتالي سافيليف، ورئيس مجلس إدارة بنك روسيا ميخائيل كليشين، والمدير العام لشركة "روس جيولوجيا" سيرغي غوركوف.

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وتشمل القائمة أيضا ميخائيل ورومان وإيغور بوتين، الذين تعتبرهم السلطات الأسترالية، من أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت سابق، أدرجت السلطات الأسترالية في قائمة العقوبات عددا من الصحفيين والإعلاميين الروس، منهم المدير العام لشبكة RT أليكسي نيكولوف، والمدير العام لوكالة الانباء "نوفوستي" وغيرهما.

المصدر: نوفوستي

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