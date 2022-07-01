روسيا.. الإعلان عن توقف مؤقت في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي"

أعلنت "نورد ستريم" (Nord Stream) الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب "السيل الشمالي"، عن وقف مؤقت في ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.

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وقال المشغل في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم إغلاق "السيل الشمالي" من 11 وحتى 21 يوليو الجاري لتنفيذ أعمال صيانة مجدولة، بما في ذلك اختبار المكونات الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي لضمان التشغيل الفعال والآمن.

وأضافت الشركة، أنه تم الاتفاق مسبقا على الجدول الزمني وخطة العمل مع جميع الشركاء والمشاركين في سلسلة نقل (ضخ) الغاز الطبيعي.

ويعد "السيل الشمالي" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بمثابة المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، وفي وقت سابق، تمت الإشارة إلى مخاوف من أن إغلاق خط الأنابيب قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغاز في أوروبا.

المصدر: نوفوستي



