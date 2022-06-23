وزير كندي يرجح بحث قمة G7 مضخة روسية محتجزة في كندا خفّضت إمدادات الغاز إلى ألمانيا

أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون، أن قمة مجموعة السبع G7 قد تبحث ملف مضخة الغاز الروسية المحتجزة في بلاده، مشيرا إلى أنه قد لا يتم التوصل إلى حل خلال الاجتماع.

وقال ويلكينسون في تصريح لوكالة "رويترز" إن "مجموعة السبع من المرجح أن تناقش مصير التوربين الروسي المحظور في كندا والذي خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا، على الرغم من أن القمة قد لا تتوصل إلى حل بنهاية الاجتماع".

وأضاف: "تحدثت مع الألمان، وهم قلقون للغاية بشأن انخفاض إمدادات الغاز بسبب التوربين".

وخفضت شركة غازبروم الروسية الضخ عبر طول "السيل الشمالي 1" إلى 40٪ من المستويات المعتادة في الأيام الأخيرة، بسبب التأخير في إرجاع المعدات التي يتم صيانتها في كندا من قبل شركة Siemens Energy الألمانية.

وقالت موسكو يوم الخميس إن التأخير قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز بالكامل، مما يحد من سباق أوروبا لزيادة مخزونات الغاز لديها.

المصدر: "رويترز"