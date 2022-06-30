سياسي ألماني: زيلينسكي فقد عقله

أكد وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع الألمانية ويلي ويمر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد عقله، بدليل مطالبته الغرب بتصعيد الموقف في أوكرانيا بدلا من الدعوة إلى السلام.

وكتب ويمر في صحيفة "Nachdenkseiten" الألمانية: "في قمة الناتو في مدريد، دعا زيلينسكي الحلف إلى الدخول في صراع مفتوح مع روسيا.. سيكون من الأفضل إذا طالب بالسلام لبلاده.. بدلا من ذلك، قال زيلينسكي إن الغيوم تتلبد"، حسب المقال.

وأضاف ويمر: "كان ينبغي على جميع القوى أن تعمل على التوصل إلى توافق بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل السلمية بالفعل في الساعات الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وكانت هذه الفرصة أيضا في قمة مدريد، ومع ذلك، لم يقدم أحد على هذه الخطوة، لأن الوضع الحالي يتوافق بوضوح مع المصالح والخطط الغربية".

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إلى أن "موسكو لا ترى إمكانية السماح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا".

وقال: "عندما تريد كييف استئناف المفاوضات مع روسيا، فإن موسكو ستنطلق من الوضع الحالي على الأرض وتأخذ في الاعتبار عدم استعداد عدد من المناطق المحررة للعودة إلى سيطرة سلطات كييف".

المصدر: "نوفوستي" + "Nachdenkseiten" الألمانية