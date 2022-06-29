بلجيكا: الناتو أبلغ زيلينسكي بأن الصراع يجب أن يحسم على أرض المعركة حصرا

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الصراع في أوكرانيا يجب أن يتم حسمه "بالوسائل العسكرية".

وقال رئيس وزراء بلجيكا: "لقد أتيحت لنا بالفعل الفرصة للتحدث مع الرئيس زيلينسكي. من المهم جدا مواصلة الحديث معه، والتأكيد على أنه لا يمكن كسب الحرب إلا في ساحة المعركة ويجب علينا مواصلة دعم الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا حتى يفوزوا في ساحة المعركة".

ويعقد زعماء دول الناتو قمة تحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و30 يونيو الجاري.

المصدر: تاس