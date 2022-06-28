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واشنطن: أوكرانيا ستحدد بنفسها أهدافها في الحرب وسنزودها بالوسائل لتحقيقها

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واشنطن: أوكرانيا ستحدد بنفسها أهدافها في الحرب وسنزودها بالوسائل لتحقيقها
Legion-Media MediaPunch
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان
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صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان بأن واشنطن تعتقد أن أوكرانيا ستحدد بنفسها الأهداف في الحرب، وعلى الدول الغربية تزويدها بالوسائل لتحقيقها.

وقال ساليفان للصحفيين، يوم الثلاثاء: "أجرينا على مختلف المستويات، منها الدبلوماسي وبين العسكريين وبين الرئيسين، مناقشات جدية ومفصلة مع الأوكرانيين بشأن كيف يعتزمون العمل لاحقا، سواء في ما يخص محاولاتهم التصدي لتقدم الروس في الشرق، أو كيفية استعادة الأراضي في الجنوب وفي المناطق الأخرى".

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وأضاف: "وقدمنا لهم تحليلنا وتقييماتنا بشأن تلك الخطط".

وأكد ساليفان: "بشكل عام نعتبر أن الأوكرانيين يجب أن يحددوا أهدافهم في الحرب بأنفسهم، وعلى الولايات المتحدة وحلفائها أن يزودوهم بالوسائل الضرورية لتحقيق تلك الأهداف. ونحن نسعى إلى ذلك، ونقوم بذلك، وهذا سيستمر في الأسابيع القادمة".

وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن الولايات المتحدة سلمت لأوكرانيا مؤخرا راجمات الصواريخ HIMARS.

المصدر: RT + تاس

 

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