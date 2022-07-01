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مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المهام "إعصار"(أوراغان)

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عرضت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المهام "إعصار"(أوراغان) خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تُظهر اللقطات المنظومة العملياتية التكتيكية وهي تتوجه إلى موقع إطلاق الصواريخ.

وأشارت الوزارة إلى أن "الضربات الدقيقة لنظام الإطلاق الصاروخي المتعدد المهام دمرت المواقع المحصنة ومركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: RT

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