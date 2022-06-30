بولندا تقلص برامج مساعداتها للاجئين الأوكرانيين

تعمل بولندا تدريجيا على تقليص برامج المساعدة للاجئين الأوكرانيين، حيث بلغ عددهم أكثر من 4.3 مليون شخص، منهم 1.5 مليون ما زالوا في البلاد.

وأطلقت وارشو العديد من برامج المساعدة لهؤلاء اللاجئين، ففي بعض المدن الكبرى قام البولنديون بتوفير وسائل النقل العام والقطارات مجانا لمواطني أوكرانيا، وبدأ سكان بولندا الذين استقبلوا الأوكرانيين في منازلهم في دفع 40 زلوتي (حوالي 9 دولارات) يوميا للشخص الواحد، كما صمم أحدث برنامج للمساعدة في الأصل لمدة 60 يوما، ولكن تم تمديده لذات المدة التي انتهت يوم الخميس.

من جهته، قال نائب وزير الداخلية بافيل شيفرناكر، ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين، إنه "الحكومة تنطلق من حقيقة أن الكثيرين قادرون على التكيف وكسب المال بأنفسهم".

وأضاف: "حوالي 500 ألف لاجئ أوكراني حصلوا على رقم شخصي فردي، وهم أشخاص في سن العمل، وقد بدأ أكثر من 250 ألف منهم بالفعل العمل القانوني".

وأوضح، أن "السلطات المحلية قادرة على تمديد دفع الإعانات إذا كان الأشخاص الذين تم قبولهم من قبل سكان بولندا لا يستطيعون العمل وهم من فئة المعوقين والمتقاعدون والنساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال أقل من عام واحد ولديهم 3 أطفال أو أكثر".

بدورها، أعلنت شركة القطارات البولندية، إن "القواعد الحالية لإصدار تذاكر مجانية للاجئين من أوكرانيا ستكون سارية حتى نهاية يوم الخميس، واعتبارا من يوم الجمعة الأول من يوليو، سيتم تنفيذ هذه الرحلات على الأساس العام المنصوص عليه في قواعد الناقل".

وحسب استفتاء للرأي أجري مؤخرا، أجابت الغالبية العظمى 70.4% من البولنديين، أنه "على الأوكرانيين أن يجدوا وظيفة من أجل البقاء في البلاد"، فيما أشار 38.7% إلى "الحاجة إلى إرسال أطفال اللاجئين إلى المدارس"، وشدد 27.6% بأن "على الأوكرانيين أن يتعلموا اللغة البولندية".

المصدر: "نوفوستي"