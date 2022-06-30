الناتو يقر بدفع الثمن والخسائر جراء الحرب في أوكرانيا

اعترف الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف يدفع حصته من الخسائر الناجمة عمّا تشهده أوكرانيا، وذلك عبر المساعدات التي يقدمها لكييف.

وقال ستولتنبرغ في حوار مع شبكة "سي إن إن": "نحن ندفع أيضا ثمن هذه الحرب. لكن الثمن الذي ندفعه هو شيء يمكن قياسه بالمال، والثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يقاس بالأرواح. والثمن الذي ندفعه من خلال دعم أوكرانيا أقل بكثير من الثمن الذي كنا سندفعه لو لم ندعمها".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي