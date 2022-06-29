 
مباشر

الناتو قلق من تعزيز الوجود العسكري الروسي في العالم

أخبار العالم

الناتو قلق من تعزيز الوجود العسكري الروسي في العالم
AP Olivier Matthys
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbs2

أعرب الناتو عن خشيته من تعزيز الوجود العسكري لروسيا في مناطق مختلفة من العالم، وفق المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد.

وتزعم الوثيقة تركيز روسيا على "زعزعة استقرار الدول الواقعة في شرق وجنوب أراضي الحلف".

كما اعتبر الحلف أن روسيا يمكنها التدخل في أنشطة الحلف في أقصى الشمال وإعاقة الملاحة. ويوضح المفهوم أن "تعزيز الوجود العسكري الروسي في مناطق بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط​​، فضلا عن التكامل العسكري مع بيلاروس، يهدد أمن ومصالح الحلف".

وفي وقت سابق، اعتمدت قمة الناتو في مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، والذي وصفت فيه روسيا بأنها أكبر تهديد لأمن المنظمة. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الناتو هو الذي يشكل تهديدا لروسيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا