كشف رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، عن تجهيز مقاتلين ومرتزقة أجانب تابعين لكتيبة "آزوف" النازية تحصينات ونقاط قنص، ونشرهم عربات مدرعة في مدرسة بكراماتورسك.

وقال ميزينتسيف يوم الخميس: في كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، في المدرسة رقم 35 بشارع يوبيلينايا، وفي المنازل الخاصة بشارع أكتيوبينسكايا، جهّز جنود قوات كييف ومرتزقة أجانب ومقاتلون من كتيبة "آزوف" النازية معاقل محصنة ونقاط قنص، ونشروا عربات مدرعة ومواقع لإطلاق قذائف الهاون، فيما يبقون المدنيين قسرا في أقبية المنازل، ويتخذونهم دروعا بشرية.

وأضاف أن مقاتلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوات الأوكرانية وتشكيلات الدفاع الإقليمي يستخدمون أيضا المؤسسات التعليمية في خاركوف وسلافيانسك ونيقولاييف لأغراض عسكرية.

وعلى وجه الخصوص، تستخدم التشكيلات المسلحة الأوكرانية مدرسة خاركوف التكنولوجية رقم 9 لنشر المركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ.

وأضاف: "في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، يتم نشر وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في المدرسة الثانوية الفنية (شارع فولجسكايا)، ويتم نشر المركبات المدرعة والمدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ، ويتم تلغيم الشوارع المؤدية إلى المدرسة الثانوية، ولكن لم يتم إخطار السكان المحليين عمدا بهذا الأمر".

وقال رئيس المركز إن وحدات الدفاع الإقليمي تنتشر في المدرسة رقم 51 في نيقولاييف، ونشرت فيها الذخيرة والمعدات العسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية