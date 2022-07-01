رغم العقوبات.. روسيا لا تزال جذابة للعمالة الوافدة

لا يزال المهاجرون يتدفقون إلى روسيا بحثا عن فرص العمل، ورغم العقوبات الغربية زاد عددهم بشكل ملموس مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة إن عدد الأجانب الذين تم تسجيلهم لدى مصلحة الهجرة منذ بداية العام حتى مايو، بلغ 6.6 مليون شخص، بينما كان لا يزيد عددهم عن 3.9 مليون شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات الداخلية الروسية.

ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن العام الماضي كان يشهد تفشي الوباء بما يحمل ذلك من تداعيات على سوق العمل.

وحسب التقرير، فإن المهاجرين لا يشكلون منافسة ملحوظة للمواطنين الروس، ففي ظل غياب التسريحات الجماعية للعمال تبقى البطالة بين المواطنين الروس عند أدنى مستوياتها تاريخيا.

ورجح التقرير أن يكون العمال الوافدون الجدد يغطون احتياجات الاقتصاد في التوظيف للتكيف مع الواقع الجديد الذي نشأ على خلفية أزمة أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

يذكر أن 91% من الأجانب المقيمين في روسيا هم من مواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

المصدر: "كوميرسانت"