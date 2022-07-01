منظومات الدفاع الجوي الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و11 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط منظومات الدفاع الجوي مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" لسلاح الجو الأوكراني، في منطقتي "بارفينكوفو" و"كورولكا" بمنطقة خاركوف.

وتم إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "بيتروفينكي" و"بيريستوفويه" و"فيليكيي خوتورا" و"ستاروفيروفكا" و"فيسيولويه" و"بايراك" و"غيتمانوفكا" و"إيفانتشوكوفكا" و"بيريموغا" التابعة لمنطقة خاركوف و"بيريموجنايا" التابعة لمنطقة زابوروجيه.

كذلك فقد تم اعتراض 8 قاذفات صواريخ متعددة في مناطق: "نيكولسكويه" بمنطقة خاركوف، و"ستاخانوف" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"بيرفومايسكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT