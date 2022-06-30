جونسون: فرنسا وبريطانيا كانتا ضعيفتين في ردهما على اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلداهما بالضعيفين في موقفهما تجاه اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.

وجاء تصريح جونسون في مقتطفات للمحادثة تم عرضها في الفيلم الوثائقي Un President, l'Europe et la guerre ("الرئيس، أوروبا والحرب")، الذي صوره الصحفي الفرنسي غي لاغاتشي، والذي عرض لأول مرة على قناة "فرانس 2" يوم الخميس.

وقال جونسون: "يجب أن نتفق على الكيفية التي سنرد بها (على اعتراف روسيا بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية)، لأنني أعتقد أننا نبدو ضعيفين إلى حد ما. إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) سيحقق ما يريد. يجب ان نجد طريقة لمنعه".

وعلى خلفية تفاقم الوضع بشدة على خط التماس في دونباس، في 21 فبراير، أعلن بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم توقيع معاهدات صداقة وتعاون ومساعدة متبادلة مع قادتها. واعترفت روسيا بالجمهوريتين داخل الحدود المنصوص عليها في دساتيرها، والتي تحددها الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك في بداية عام 2014.

المصدر: تاس