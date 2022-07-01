أوربان: هنغاريا لن تنظر في مقترحات تؤدي إلى خسارة الغاز الروسي

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ليست مستعدة حتى للنظر في المقترحات التي قد تؤدي إلى تقييد وصولها إلى إمدادات الغاز الروسي.

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وقال أوربان في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة: "لا نناقش مقترحات من شأنها أن تعقد علينا الحصول على الغاز الروسي. ولا يدور الحديث حول أننا نبحث عن حل وسط، وأنما ليس هناك ببساطة موضوع للنقاش بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق أعلن وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو أن بودابست لن تناقش مع الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الغاز الروسي لأن هذه الخطوة ستدمر اقتصاد البلاد.

وفرضت الدول الغربية في وقت سابق عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: "نوفوستي"