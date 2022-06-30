بوتين يصدر مرسوما بتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة ساخالين لاستثمارات الطاقة لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، ردا على عقوبات بعض الدول ضد روسيا.

وبين هذه الإجراءات تأميم شركة "ساخالين المحدودة للطاقة" لتصبح ملكا لروسيا الاتحادية، وأسست الحكومة شركة ذات مسؤولية محدودة، يتم نقل جميع حقوق والتزامات الشركة الأجنبية لها.

وسوف تحصل شركة "غازبروم ساخالين القابضة" على حصة في شركة "ساخالين-2" بما يتناسب مع الحصة في شركة "ساخالين للطاقة".

المصدر: RT