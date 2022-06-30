بوتين: العقوبات تضع جوهر المنظومة القانونية العالمية محط شك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات غير المشروعة وتجاهل السيادة وتخريب المعاهدات في مجال الاستقرار الاستراتيجي، تلقي بالشك على جوهر المنظومة القانونية العالمية.

وأضاف بوتين، في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر: "الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء، - البقاء في إطار القانون-، وهو أمر له صدى ملح اليوم".

وتابع الرئيس الروسي: "إن استخدام العقوبات غير الشرعية، وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتدمير المعاهدات في مجال الاستقرار الاستراتيجي، ليس فقط يضر بالعلاقات بين الدول والشعوب، بل يلقي بظلال من الشك على جوهر المنظومة القانونية العالمية".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى الدول العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون.

وقال بوتين: "نحن نعتبر ذلك شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي متعدد الاقطاب قائم على التعاون المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن والاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة".

وأشار بوتين في تحيته أيضا، إلى أن المنتدى أصبح خلال فترة وجوده، منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن تاريخ القانون وتطوره.

المصدر: نوفوستي